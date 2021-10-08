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Михайлюк набрал 11 очков в предсезонном матче с Филадельфией
Неплохой день для украинца
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Торонто во втором предсезонном матче проиграл Филадельфии (113:125).
Святослав Михайлюк провел на площадке чуть больше 19 минут, за которые набрал 11 очков (5 из 7 с игры), собрал 2 подбора и отдал 2 результативных передачи.
В первом матче с Филадельфией 5 октября Михайлюк принес Рэпторс 13 баллов.
Перед стартом регулярного чемпионата Торонто Святослава Михайлюка отыграет еще три предсезонных матча – против Бостона, Хьюстона и Вашингтона.
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