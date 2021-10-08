НБА представила топ-10 моментов карьеры Пау Газоля. ВИДЕО

Официальный YouTube-канал НБА опубликовал топ-10 моментов карьеры Пау Газоля, который на этой неделе объявил об уходе из баскетбола.

Газоль-старший дважды становился чемпионом НБА с Лейкерс и провел в главной баскетбольной лиге мира свыше 1000 матчей.

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