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НБА представила топ-10 моментов карьеры Пау Газоля. ВИДЕО

Баскетбол
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Испанец – легенда НБА

НБА представила топ-10 моментов карьеры Пау Газоля. ВИДЕО

фото - Sports Illustrated

Новина українською

Официальный YouTube-канал НБА опубликовал топ-10 моментов карьеры Пау Газоля, который на этой неделе объявил об уходе из баскетбола.

Газоль-старший дважды становился чемпионом НБА с Лейкерс и провел в главной баскетбольной лиге мира свыше 1000 матчей.

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В статье: НБА Лос-Анджелес Лейкерс Пау Газоль
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