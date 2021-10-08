Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА представила топ-10 моментов карьеры Пау Газоля. ВИДЕО
Испанец – легенда НБА
фото - Sports Illustrated
Официальный YouTube-канал НБА опубликовал топ-10 моментов карьеры Пау Газоля, который на этой неделе объявил об уходе из баскетбола.
Газоль-старший дважды становился чемпионом НБА с Лейкерс и провел в главной баскетбольной лиге мира свыше 1000 матчей.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Характер чемпиона. Бельгия - Франция 2:3. Видео голов и обзор матча
- Новый главный директор Ньюкасла: Первое место в АПЛ, успехи в Европе – вот чего мы хотим
- Бельгия – Франция. АУДИО онлайн трансляция матча второго полуфинала Лиги наций
- Сможете повторить? Звезда НБА забросил мяч в кольцо одной рукой с середины площадки
- Милевский примет участие в новом сезоне телешоу Холостяк
- Мать Криштиану Роналду категорически против свадьбы сына с Джорджиной Родригес. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...