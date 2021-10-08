Михайлюк: Считаю, что хорошо вписываюсь в Торонто

Святослав Михайлюк, летом подписавший двухлетний контракт с Торонто, поговорил о своей адаптации в новом коллективе.

"Я чувствую, что у меня есть отличная возможность. Считаю, что хорошо вписываюсь в команду, где выступают отличные парни. Все играют друг за друга, от этого выигрывает команда в целом.

Наладил ли я химию с новыми одноклубниками? Конечно. У нас нет эгоистов. Все стараются прислушиваться к Фреду Ванвлиту, О Джи Ануноби и Паскалю Сиакаму.

Прошла примерно неделя тренировочного лагеря, так что не могу ответить на вопрос о том, вошел ли я в свой ритм. Рассчитываю серьезно помочь команде со старта сезона. Обстановка в команде настолько дружественная, насколько это вообще возможно", - отметил воспитанник Черкасских Мавп.

Святослав Михайлюк провел два предсезонных матча в составе Торонто – в поединках с Филадельфией украинец в среднем за игру приносил Рэпторс по 12,0 очка.

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