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Прометей разгромил Черкасских Мавп
Хозяева показали мастер класс
фото - fbu.ua
В пятницу, 8 октября, в Суперлиге Windrose прошел очередной поединок. Прометей, несмотря на то, что только два дня назад играл в Лиге чемпионов, без ДьАнджелло Харрисона победил дома Черкасских Мавп.
Поединок прошел в одно кольцо. Хозяева очень удачно начали матч и благодаря мощному импульсу продолжили давить гостей. Уже после первой четверти было понятно, кто выиграет этот матч. Во второй 10-минутке Прометей не сбавлял обороты и полностью взял игру под свой контроль.
После большого перерыва изменений не произошло и Мавпы просто доигрывали матч. В итоге матч завершился победой Прометея со счетом 100:54.
Прометей - Черкасские Мавпы 100:54 (24:12, 26:12, 30:15, 20:15)
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