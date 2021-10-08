Прометей разгромил Черкасских Мавп

В пятницу, 8 октября, в Суперлиге Windrose прошел очередной поединок. Прометей, несмотря на то, что только два дня назад играл в Лиге чемпионов, без ДьАнджелло Харрисона победил дома Черкасских Мавп.

Поединок прошел в одно кольцо. Хозяева очень удачно начали матч и благодаря мощному импульсу продолжили давить гостей. Уже после первой четверти было понятно, кто выиграет этот матч. Во второй 10-минутке Прометей не сбавлял обороты и полностью взял игру под свой контроль.

После большого перерыва изменений не произошло и Мавпы просто доигрывали матч. В итоге матч завершился победой Прометея со счетом 100:54.

Прометей - Черкасские Мавпы 100:54 (24:12, 26:12, 30:15, 20:15)