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Главное результат: Михайлюк отметился курьезным данком в предсезонном матче НБА. ВИДЕО
Зато мяч в корзине
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Торонто в предсезонном матче на выезде проиграл Бостону (111:113).
Украинский легионер Рэпторс Святослав Михайлюк за 22 минуты набрал 12 очков и собрал 4 подбора.
Одно из результативных действий Михайлюка получилось курьезным – после перехвата воспитанник Черкасских Мавп пытался организовать эффектный данк, но немного не рассчитал свои силы:
Count it!... ????— NBA (@NBA) October 10, 2021
Svi gets the reverse dunk to go! pic.twitter.com/kuR4tue8jf
Святослав Михайлюк в третьем предсезонном матче подряд приносит Торонто как минимум 10 очков.
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