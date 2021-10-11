Главное результат: Михайлюк отметился курьезным данком в предсезонном матче НБА. ВИДЕО

Торонто в предсезонном матче на выезде проиграл Бостону (111:113).

Украинский легионер Рэпторс Святослав Михайлюк за 22 минуты набрал 12 очков и собрал 4 подбора.

Одно из результативных действий Михайлюка получилось курьезным – после перехвата воспитанник Черкасских Мавп пытался организовать эффектный данк, но немного не рассчитал свои силы:

Count it!... ????



Svi gets the reverse dunk to go! pic.twitter.com/kuR4tue8jf — NBA (@NBA) October 10, 2021

Святослав Михайлюк в третьем предсезонном матче подряд приносит Торонто как минимум 10 очков.

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