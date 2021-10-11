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Пустовой набрал 16 очков в матче чемпионата Испании
Украинский центровой снова на высоте
фото - twitter.com
Гран-Канария в матче 5-го тура регулярного чемпионата Лиги АСВ провалила последнюю четверть выездного матча против Морабанк Андорры (71:87).
Артем Пустовой стал самым результативным игроком гостей – за 24 минуты украинец набрал 16 очков (5 из 12 с игры, 6 из 6 с линии штрафных) и собрал 6 подборов. Показатель полезности Пустового составил «-6».
Артем Пустовой в сезоне 2021-2022 в чемпионате Испании в среднем за вечер набирает по 11,8 очка и 4,6 подбора, а Гран-Канария с показателем 3-2 идет 9-й в турнирной таблице.
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