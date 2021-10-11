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Ягупова стала MVP недели в Евролиге
Украинка снова блистает
фото - basket.com.ua
Капитан сборной Украины и лидер турецкого Фенербахче Алина Ягупова признана самым ценным игроком недели в женской Евролиге. В голосовании на официальном сайте ФИБА Ягупова получила 72% голосов.
Ягупова в первом матче группового этапа Евролиги против Галатасарая (89:69) набрала 29 очков и собрала 11 подборов.
Также Ягупова вошла в символическую сборную недели в Евролиге.
Стоит напомнить, что Алина Ягупова два сезона подряд становилась MVP Евролиги.
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