Ягупова стала MVP недели в Евролиге

Капитан сборной Украины и лидер турецкого Фенербахче Алина Ягупова признана самым ценным игроком недели в женской Евролиге. В голосовании на официальном сайте ФИБА Ягупова получила 72% голосов.

Ягупова в первом матче группового этапа Евролиги против Галатасарая (89:69) набрала 29 очков и собрала 11 подборов.

Также Ягупова вошла в символическую сборную недели в Евролиге.

Стоит напомнить, что Алина Ягупова два сезона подряд становилась MVP Евролиги.

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