Один из лучших игроков ротации Лейкерс выбыл на неопределенный срок

Атакующий защитник "Лос-Анджелес Лейкерс" Тэйлен Хортон-Такер выбыл из строя на неопределённый срок из-за травмы руки, сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в "Твиттере".

Хортон-Такер в ближайшее время перенесёт операцию по поводу разрыва связок большого пальца правой руки. 20-летний баскетболист пропустит матч-открытие регулярного чемпионата НБА 20 октября. Точное время восстановления пока не названо, однако зачастую после операции на связках большого пальца руки игроки пропускают 1-3 месяца.

В прошлом сезоне Хортон Такер стал одним из ключевых игроков ротации "Лейкерс", набирая в среднем 9,0 очка, 2,8 передачи и 2,6 подбора в 65 матчах.