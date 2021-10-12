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Михайлюк помог Торонто одержать победу в предсезонном матче против Хьюстона
Украинец снова был неплох
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Торонто в предсезонном матче легко разобрался с Хьюстоном (107:92), а Святослав Михайлюк за 20 минут принес Рэпторс 10 очков (4 из 10 с игры, 2 из 5 трехочковых). Также в активе украинца 4 подбора, 2 передачи и 3 перехвата.
Михайлюк в четвертом предсезонном матче кряду набрал как минимум 10 очков.
Торонто осталось провести последний подготовительный матч перед стартом регулярного чемпионата – 13 октября команда Ника Нерса на выезде сыграет с Вашингтоном.
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