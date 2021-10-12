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БК Прометей – 17-й в рейтинге лучших клубов Лиги Чемпионов

Баскетбол
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БК Прометей – 17-й в рейтинге лучших клубов Лиги Чемпионов

фото - БК Прометей

Новина українською

Международная федерация баскетбола опубликовала рейтинг лучших команд основного раунда Лиги Чемпионов.

Чемпион украинской Суперлиги БК Прометей расположился на 17-й позиции из 32-х клубов.

В ФИБА отметили достойный дебют Прометея в групповом этапе Лиги Чемпионов – команда Ронена Гинзбурга на последних секундах проиграла Тенерифе (73:70), который в рейтинге силы еврокубка уступает только турецкой Каршияке.

Следующий матч в групповом этапе Лиги Чемпионов БК Прометей проведет 13 октября в Киеве против немецкого Людвигсбурга.

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В статье: БК Прометей (Камянское) Лига чемпионов по баскетболу
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