БК Прометей – 17-й в рейтинге лучших клубов Лиги Чемпионов

Международная федерация баскетбола опубликовала рейтинг лучших команд основного раунда Лиги Чемпионов.

Чемпион украинской Суперлиги БК Прометей расположился на 17-й позиции из 32-х клубов.

В ФИБА отметили достойный дебют Прометея в групповом этапе Лиги Чемпионов – команда Ронена Гинзбурга на последних секундах проиграла Тенерифе (73:70), который в рейтинге силы еврокубка уступает только турецкой Каршияке.

Следующий матч в групповом этапе Лиги Чемпионов БК Прометей проведет 13 октября в Киеве против немецкого Людвигсбурга.

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