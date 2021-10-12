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Бруклин отстранил Ирвинга от тренировок

Баскетбол
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Все из-за вакцинации

Бруклин отстранил Ирвинга от тренировок

Новина українською

"Бруклин Нетс" отстранил разыгрывающего Кайри Ирвинга до тех пор, пока он не сможет играть в домашних матчах НБА, сообщил клуб на официальном сайте.

Ирвинг не будет играть и тренироваться с "Нетс", пока не сможет полноценно выступать за команду. Для этого баскетболист должен вакцинироваться от коронавируса или надеяться на то, что власти Нью-Йорка смягчат антикоронавирусные меры и позволят спортсменам без прививки посещать объекты в городе.

"Это личный выбор Кайри, и мы уважаем его свободу. В настоящее время этот выбор ограничивает его способность быть постоянным членом команды. Мы не позволим никому из членов нашей команды быть на частичной занятости", — заявил генеральный менеджер "Нетс" Шон Маркс.

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В статье: Кайри Ирвинг Бруклин Нетс
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