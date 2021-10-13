Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Прометей с большим отрывом уступил Людвигсбургу в матче Лиги чемпионов
Украинская команда проиграла по всем параметрам
фото - fbu.ua
Чемпион Украины Прометей проиграл матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов. Команда Ронена Гинзбурга в столичном Дворце не сумела сломить сопротивление мощного немецкого Людвигсбурга.
В первой половине Людвигсбург выходил вперед на 8 очков, Прометей сокращал до минимума, но опять отпускал соперника. К концу второй половины преимущество Людвигсбурга достигло неутешительных 11 очков.
После перерыва рисунок игры не изменился. Людвигбург надежно играл в защите, не давая легко чувствовать хозяевам, зато в атаке у немецкого клуба большинство атак проходило, что позволяло немецкой команде наращивать свое преимущество.
В конце концов Прометей набрал всего 64 очка и проиграл 64:86.
Лига чемпионов. Групповой раунд, 2-й тур
Киев, Дворец спорта
Прометей - Людвигсбург (Германия) 64:86 (17:20, 16:21, 18:27, 13:18)
Популярное сейчас
- Костышин: Я был обижен на Селезнева. Но он мужик, не подонок
- "Его интеллект подавляет наши примитивные планы". Карпаты Галич насмешливо попрощались с Дедой
- "Не собираюсь участвовать в этих аферах". Форвард Деда - об уходе из галицких Карпат
- Дюрант назван лучшим игроком НБА
- Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО
- Милевский примет участие в новом сезоне телешоу Холостяк