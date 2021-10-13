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Прометей с большим отрывом уступил Людвигсбургу в матче Лиги чемпионов

Баскетбол
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Украинская команда проиграла по всем параметрам

Прометей с большим отрывом уступил Людвигсбургу в матче Лиги чемпионов

фото - fbu.ua

Новина українською

Чемпион Украины Прометей проиграл матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов. Команда Ронена Гинзбурга в столичном Дворце не сумела сломить сопротивление мощного немецкого Людвигсбурга.

В первой половине Людвигсбург выходил вперед на 8 очков, Прометей сокращал до минимума, но опять отпускал соперника. К концу второй половины преимущество Людвигсбурга достигло неутешительных 11 очков.

После перерыва рисунок игры не изменился. Людвигбург надежно играл в защите, не давая легко чувствовать хозяевам, зато в атаке у немецкого клуба большинство атак проходило, что позволяло немецкой команде наращивать свое преимущество.

В конце концов Прометей набрал всего 64 очка и проиграл 64:86.

Лига чемпионов. Групповой раунд, 2-й тур
Киев, Дворец спорта
Прометей - Людвигсбург (Германия) 64:86 (17:20, 16:21, 18:27, 13:18)

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В статье: БК Прометей (Камянское)
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