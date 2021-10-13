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Кубок Европы ФИБА. Киев-Баскет с минимальной разницей обыграл польский Трефл Сопот

Баскетбол
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Украинская команда дожала соперника

Кубок Европы ФИБА. Киев-Баскет с минимальной разницей обыграл польский Трефл Сопот

БК Киев-Баскет

Новина українською

В матче 1 тура группового этапа киевляне принимали польский Трефл Сопот.

В первой четверти на площадке царила равная игра, гости пытались захватить лидерство, но Киев-Баскет не отпускал их в счете. Зато, под занавес стартового игрового отрезка, подопечные Айнарса Багатскиса сами завладели инициативой и благодаря дальним попаданием выиграли четверть с преимуществом в 3 очка.

В следующей 10-ти минутке рисунок игры особо не изменился. Трефл пытался восстановить паритет, но сделать этого полякам не удавалось.

Отдых пошел на пользу Трефлу, который сделал рывок в + 6 и вышел вперед впервые от стартовой четверти. Однако, команда Айнарса Багатскиса быстро вернула себе лидерство.

В течение заключительного игрового отрезка Сопот сумел догнать Киев-Баскет и даже повести в счете. Однако, пчелы отпускать победу из рук не собирались и снова вышли вперед. За 3 секунды до конца четверти поляки получили шанс на атаку, но, к счастью для нашей команды, реализовать ее не сумели.

Кубок Европы ФИБА
Группа В

Киев-Баскет - Трефл Сопот (Польша) 69:68 (22:19, 18:16, 12:12, 17:21)

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В статье: БК Киев-Баскет
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Источник:
ФБУ

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