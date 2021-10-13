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Усик подписал новый контракт с K2 Promotions

Баскетбол
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Об этом объявил Александр Красюк

Усик подписал новый контракт с K2 Promotions

фото - ringside24.com

Новина українською

Промоутер Александра Усика Александр Красюк сообщил о том, что его компания "K2 Promotions" продолжит сотрудничество с украинцем:

– Поединок с Джошуа - это был последний бой по контракту Усика с К2? Какова ситуация сейчас?

– Мы договорились с Александром о продолжении сотрудничества.

– То есть переподписали Усика в К2?

– Договорились, обо всем договорились.

– Переподписали Усика?

– Что значит переподписали? Мы продолжаем сотрудничать с Александром, К2 и Усик.

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В статье: Александр Усик Александр Красюк
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Источник:
Sport.ua

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