Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Усик подписал новый контракт с K2 Promotions
Об этом объявил Александр Красюк
фото - ringside24.com
Промоутер Александра Усика Александр Красюк сообщил о том, что его компания "K2 Promotions" продолжит сотрудничество с украинцем:
– Поединок с Джошуа - это был последний бой по контракту Усика с К2? Какова ситуация сейчас?
– Мы договорились с Александром о продолжении сотрудничества.
– То есть переподписали Усика в К2?
– Договорились, обо всем договорились.
– Переподписали Усика?
– Что значит переподписали? Мы продолжаем сотрудничать с Александром, К2 и Усик.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Sport.ua
Популярное сейчас
- Шевченко спрашивал - кто это, а затем благодарил за голевой пас. История Александра Рыкуна - ВИДЕО
- Вернидуб: Хотелось бы, чтобы и в Украине было так спокойно, как в Приднестровье
- Костышин: Я был обижен на Селезнева. Но он мужик, не подонок
- Михайлюк помог Торонто одержать победу в предсезонном матче против Хьюстона
- Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО
- Милевский примет участие в новом сезоне телешоу Холостяк
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...