Усик подписал новый контракт с K2 Promotions

Промоутер Александра Усика Александр Красюк сообщил о том, что его компания "K2 Promotions" продолжит сотрудничество с украинцем:

– Поединок с Джошуа - это был последний бой по контракту Усика с К2? Какова ситуация сейчас?

– Мы договорились с Александром о продолжении сотрудничества.

– То есть переподписали Усика в К2?

– Договорились, обо всем договорились.

– Переподписали Усика?

– Что значит переподписали? Мы продолжаем сотрудничать с Александром, К2 и Усик.