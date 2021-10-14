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Глава Jordan Brand рассказал, что 56 лет назад совершил убийство

Баскетбол
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Он долгое время скрывал это

Глава Jordan Brand рассказал, что 56 лет назад совершил убийство

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Председатель Jordan Brand, бывший президент "Портленд Трэйл Блэйзерс" Ларри Миллер признался, что убил мужчину, когда ему было 16 лет. Миллер 56 лет скрывал эту информацию.

"Для этого не было уважительной причины. Я действительно сожалею об этом. Думаю об этом случае каждый день. Мы все были пьяны. У меня помутнело сознание. Как только всё началось, я подумал: "Вот чёрт, что я наделал?" Мне потребовались годы, чтобы понять реальное влияние того, что я сделал. Если бы я мог вернуть время назад, то не делал бы этого. Но я не могу. Всё, что я могу сделать — помочь другим людям, и попытаться предотвратить подобные случаи с кем-то другим. Я определённо нервничал из-за того, что поделился этой информацией с Майклом Джорданом, потому что уважаю и люблю его", — приводит слова Миллера Sports Illustrated.

30 сентября 1965 года Миллер застрелил 18-летнего мужчину Эдварда Уайта. Миллер отбыл тюремный срок за преступление, но скрывал это от окружающих в течение 56 лет.

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В статье: jordan
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