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Будивельник обыграл Кривбасс с разницей в 22 очка
Гости доминировали на протяжении всего матча
фото - fbu.ua
В четверг, 14 октября Кривбасс принимал Будивельник.
Со старта гости бросились в атаку и на большой перерыв ушли с отрывом в 22 очка. Во второй половине матча разница в счёте доходила до 31 очков.
Самым результативным баскетболистом матча стал легионер киевлян Джиан Клавелл, который набрал 23 очка и добавил к ним семь результативных передач.
Суперлига. Регулярный чемпионат
Кривбасс — Будивельник — 66:88 (9:24, 18:25, 17:23, 22:16)
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