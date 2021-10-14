Будивельник обыграл Кривбасс с разницей в 22 очка

В четверг, 14 октября Кривбасс принимал Будивельник.

Со старта гости бросились в атаку и на большой перерыв ушли с отрывом в 22 очка. Во второй половине матча разница в счёте доходила до 31 очков.

Самым результативным баскетболистом матча стал легионер киевлян Джиан Клавелл, который набрал 23 очка и добавил к ним семь результативных передач.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Кривбасс — Будивельник — 66:88 (9:24, 18:25, 17:23, 22:16)