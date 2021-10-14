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Будивельник обыграл Кривбасс с разницей в 22 очка

Баскетбол
(1 голосов)

Гости доминировали на протяжении всего матча

Будивельник обыграл Кривбасс с разницей в 22 очка

фото - fbu.ua

Новина українською

В четверг, 14 октября Кривбасс принимал Будивельник.

Со старта гости бросились в атаку и на большой перерыв ушли с отрывом в 22 очка. Во второй половине матча разница в счёте доходила до 31 очков.

Самым результативным баскетболистом матча стал легионер киевлян Джиан Клавелл, который набрал 23 очка и добавил к ним семь результативных передач.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Кривбасс — Будивельник — 66:88 (9:24, 18:25, 17:23, 22:16)

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В статье: БК Будивельник (Киев) БК Кривбасс
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