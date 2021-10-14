Николаев в напряженном матче переиграл Черкасских Мавп

Николаев на своей площадке переиграл Черкасские Мавп в матче Суперлиги Windrose.

Обе команды плохо стартовали в новом сезоне, выиграв лишь по одному матчу из пяти.

Гости начали игру с рывка 5:0, но Николаев быстро взял инициативу в свои руки и набрал 9 очков подряд. В дальнейшем хозяева в первую очередь благодаря точным трехочковым держали преимущество в счете.

Николаев при активной поддержке болельщиков на протяжении всей игры вел в счете. За две минуты до конца третьей четверти преимущество достигло максимальных в игре 11 очков.

В последние 10 минут Черкасские Мавпы пытались переломить ход игры, но, несмотря на несколько неплохих отрезков, так и не смогли приблизиться к Николаеву, проиграв 76:82.

Суперлига WINDROSE

Регулярный чемпионат

Николаев - Черкасские Мавпы 82:76 (22:17, 17:16, 23:24, 20:19)