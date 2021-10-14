  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Николаев в напряженном матче переиграл Черкасских Мавп
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Николаев в напряженном матче переиграл Черкасских Мавп

Баскетбол
(1 голосов)

Хозяева победили благодаря удачной первой четверти

Николаев в напряженном матче переиграл Черкасских Мавп

Новина українською

Николаев на своей площадке переиграл Черкасские Мавп в матче Суперлиги Windrose.

Обе команды плохо стартовали в новом сезоне, выиграв лишь по одному матчу из пяти.

Гости начали игру с рывка 5:0, но Николаев быстро взял инициативу в свои руки и набрал 9 очков подряд. В дальнейшем хозяева в первую очередь благодаря точным трехочковым держали преимущество в счете.

Николаев при активной поддержке болельщиков на протяжении всей игры вел в счете. За две минуты до конца третьей четверти преимущество достигло максимальных в игре 11 очков.

В последние 10 минут Черкасские Мавпы пытались переломить ход игры, но, несмотря на несколько неплохих отрезков, так и не смогли приблизиться к Николаеву, проиграв 76:82.

Суперлига WINDROSE
Регулярный чемпионат

Николаев - Черкасские Мавпы 82:76 (22:17, 17:16, 23:24, 20:19)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: МБК Николаев Черкасские Мавпы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
superleague.in.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...