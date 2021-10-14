Женский Прометей проходит Сепси в Кубке Европы ФИБА

Действующий чемпион Украины Прометей уверенно стартовал в Еврокубке. Дома в стартовом поединке группового этапа наша команда победила румынскую Сепси - 86:64.

Украинки со старта продемонстрировали серьезность намерений, захватив лидерство, а под конец стартовой четверти соперницы пришли и сократили отставание - 15:19.

Во второй десятиминутке Прометей и в дальнейшем доминировал на площадке, только увеличивая преимущество.

В итоге хозяева выиграли все четверти и матч в целом.

Следующий матч Еврокубка Прометей играет 20 октября на выезде против венгерского Дьера.

Еврокубок ФИБА

Группа В. 1 тур

Прометей (Украина) - Сепси (Румыния) - 86:64 (19:15, 29:23, 19:14, 19:12)