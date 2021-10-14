Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Женский Прометей проходит Сепси в Кубке Европы ФИБА
Наша команда уверенно провела стартовый матч
Действующий чемпион Украины Прометей уверенно стартовал в Еврокубке. Дома в стартовом поединке группового этапа наша команда победила румынскую Сепси - 86:64.
Украинки со старта продемонстрировали серьезность намерений, захватив лидерство, а под конец стартовой четверти соперницы пришли и сократили отставание - 15:19.
Во второй десятиминутке Прометей и в дальнейшем доминировал на площадке, только увеличивая преимущество.
В итоге хозяева выиграли все четверти и матч в целом.
Следующий матч Еврокубка Прометей играет 20 октября на выезде против венгерского Дьера.
Еврокубок ФИБА
Группа В. 1 тур
Прометей (Украина) - Сепси (Румыния) - 86:64 (19:15, 29:23, 19:14, 19:12)
Популярное сейчас
- Радченко: В юношеских сборных при Петракове мы выходили не в футбол играть, а бороться, стелиться в подкатах
- Недоволен своей ролью в команде. Лунин хочет покинуть Реал
- Форсберг подарил болгерл футболку – девочка помогла Швеции тянуть время
- Усик подписал новый контракт с K2 Promotions
- Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО
- Милевский примет участие в новом сезоне телешоу Холостяк