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Женский Прометей проходит Сепси в Кубке Европы ФИБА

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Наша команда уверенно провела стартовый матч

Женский Прометей проходит Сепси в Кубке Европы ФИБА

Новина українською

Действующий чемпион Украины Прометей уверенно стартовал в Еврокубке. Дома в стартовом поединке группового этапа наша команда победила румынскую Сепси - 86:64.

Украинки со старта продемонстрировали серьезность намерений, захватив лидерство, а под конец стартовой четверти соперницы пришли и сократили отставание - 15:19.

Во второй десятиминутке Прометей и в дальнейшем доминировал на площадке, только увеличивая преимущество.

В итоге хозяева выиграли все четверти и матч в целом.

Следующий матч Еврокубка Прометей играет 20 октября на выезде против венгерского Дьера.

Еврокубок ФИБА
Группа В. 1 тур

Прометей (Украина) - Сепси (Румыния) - 86:64 (19:15, 29:23, 19:14, 19:12)

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В статье: БК Прометей (Камянское)
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