Лейкерс проиграли шестой предсезонный матч подряд

Лос-Анджелес Лейкерс, одни из главных претендентов на титул в НБА, завершили предсезонные матчи с показателем 0-6.

Последний шанс открыть счет предсезонным победам Лейкерс упустили в выездном матче против Сакраменто (112:116). Украинский легионер Кингз Алексей Лень за 6 минут принес своей команде 2 очка и собрал 2 подбора, а его показатель полезности составил «-14».

От поражения Лейкерс не спасли 30 очков ЛеБрона Джеймса, 18 баллов от Рассела Уэстбрука и дабл-дабл Энтони Дэвиса (14+12 подборов).

Регулярный чемпионат НБА для Лейкерс стартует 20 октября в домашнем матче против Голден Стэйта.

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