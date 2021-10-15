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Лейкерс проиграли шестой предсезонный матч подряд

Баскетбол
(1 голосов)

У ЛеБрона проблемы?

Лейкерс проиграли шестой предсезонный матч подряд

Новина українською

Лос-Анджелес Лейкерс, одни из главных претендентов на титул в НБА, завершили предсезонные матчи с показателем 0-6.

Последний шанс открыть счет предсезонным победам Лейкерс упустили в выездном матче против Сакраменто (112:116). Украинский легионер Кингз Алексей Лень за 6 минут принес своей команде 2 очка и собрал 2 подбора, а его показатель полезности составил «-14».

От поражения Лейкерс не спасли 30 очков ЛеБрона Джеймса, 18 баллов от Рассела Уэстбрука и дабл-дабл Энтони Дэвиса (14+12 подборов).

Регулярный чемпионат НБА для Лейкерс стартует 20 октября в домашнем матче против Голден Стэйта.

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В статье: НБА Лос-Анджелес Лейкерс
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