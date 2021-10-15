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Прометей разгромно проигрывает немцам в Лиге Чемпионов. ВИДЕО

Баскетбол
(1 голосов)

Борьбы не вышло

Прометей разгромно проигрывает немцам в Лиге Чемпионов. ВИДЕО

фото - БК Прометей

Новина українською

БК Прометей во втором матче группового этапа Лиги Чемпионов в Киеве с разницей в 22 очка проиграл немецкому Людвигсбургу (64:86).

Самым результативным у Прометея стал Ди Джей Кеннеди (18+4 подборов), а Ди Джей Стефенс добавил 11 очков.

Следующий матч в еврокубке чемпион Суперлиге проведет 27 октября на выезде против Динамо Сассари.

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В статье: БК Прометей (Камянское) Лига чемпионов по баскетболу
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