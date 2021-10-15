Эффектный аллей-уп Прометея – момент недели в Суперлиге. ВИДЕО

Официальный YouTube-канал Федерации баскетбола Украины представил топ-10 моментов очередной недели регулярного чемпионата Суперлиги.

На первом месте традиционно расположился американский легионер Прометея Ди Джей Стефенс со своим аллей-упом после передачи Миро Билана.

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