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Эффектный аллей-уп Прометея – момент недели в Суперлиге. ВИДЕО
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фото - БК Прометей
Официальный YouTube-канал Федерации баскетбола Украины представил топ-10 моментов очередной недели регулярного чемпионата Суперлиги.
На первом месте традиционно расположился американский легионер Прометея Ди Джей Стефенс со своим аллей-упом после передачи Миро Билана.
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