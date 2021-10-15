Леброн Джеймс отреагировал на серию поражений Лейкерс

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс прокомментировал неудачную серию своей команды. Они не могут выиграть на протяжении шести предсезонных матчей подряд.

"Нам понадобится определённое время, чтобы стать той командой, к которой все привыкли, заиграть так, как можем. Моменты игровых спадов неизбежны и да, в каких-то ситуациях шаг назад сделать даже необходимо.

Я не могу позволить себе впадать в отчаяние и расстраиваться по причине того, что являюсь лидером команды. Не хочу поддаваться упадническим настроениям и, надеюсь, такой настрой передастся всем остальным членам команды", — цитирует Леброна ESPN.

В течение предсезонной лиги "Лейкерс" поочерёдно проиграли "Бруклину", "Финиксу" (дважды), "Голден Стейт Уорриорз" (дважды) и "Сакраменто".