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Леброн Джеймс отреагировал на серию поражений Лейкерс

Баскетбол
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Баскетболист рассказал, что поражения позволяют стать сильнее

Леброн Джеймс отреагировал на серию поражений Лейкерс

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Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс прокомментировал неудачную серию своей команды. Они не могут выиграть на протяжении шести предсезонных матчей подряд.

"Нам понадобится определённое время, чтобы стать той командой, к которой все привыкли, заиграть так, как можем. Моменты игровых спадов неизбежны и да, в каких-то ситуациях шаг назад сделать даже необходимо.

Я не могу позволить себе впадать в отчаяние и расстраиваться по причине того, что являюсь лидером команды. Не хочу поддаваться упадническим настроениям и, надеюсь, такой настрой передастся всем остальным членам команды", — цитирует Леброна ESPN.

В течение предсезонной лиги "Лейкерс" поочерёдно проиграли "Бруклину", "Финиксу" (дважды), "Голден Стейт Уорриорз" (дважды) и "Сакраменто".

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В статье: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс
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