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Прометей без проблем справился с Киев-Баскетом и уверенно закрепился на первом месте в Суперлиге
Гости полностью контролировали игру
фото - fbu.ua
Матч между Киев-Баскет и Прометеем ожидался больше всех, ведь команды успешно представляют Украину в еврокубках.
Чемпион Украины начал матч активно, агрессивно, быстро в атаке, дисциплинированно со сдваиванием в защите. Плюс Прометей показал отличную реализацию и в итоге получился рывок 11:0 и 22:4.
Во второй четверти Киев-Баскет немного выровнял игру за счет более агрессивной игры в защите, но провалил концовку и на большой перерыв команды ушли с преимуществом +20 у Прометея.
В третьей четверти перелома игры, на который рассчитывали болельщики киевлян, не произошло. Прометей не снизил прессинг, агрессию, даже несмотря на свое превосходство, которую за следующие 10 минут возросло до 25 очков.
В такой ситуации четвертая четверть превращалась в формальность.
Суперлига WINDROSE
Регулярный чемпионат
Киев-Баскет - Прометей 63:90 (10:22, 16:24, 18:23, 19:21)
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