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Прометей без проблем справился с Киев-Баскетом и уверенно закрепился на первом месте в Суперлиге

Баскетбол
(1 голосов)

Гости полностью контролировали игру

Прометей без проблем справился с Киев-Баскетом и уверенно закрепился на первом месте в Суперлиге

фото - fbu.ua

Новина українською

Матч между Киев-Баскет и Прометеем ожидался больше всех, ведь команды успешно представляют Украину в еврокубках.

Чемпион Украины начал матч активно, агрессивно, быстро в атаке, дисциплинированно со сдваиванием в защите. Плюс Прометей показал отличную реализацию и в итоге получился рывок 11:0 и 22:4.

Во второй четверти Киев-Баскет немного выровнял игру за счет более агрессивной игры в защите, но провалил концовку и на большой перерыв команды ушли с преимуществом +20 у Прометея.

В третьей четверти перелома игры, на который рассчитывали болельщики киевлян, не произошло. Прометей не снизил прессинг, агрессию, даже несмотря на свое превосходство, которую за следующие 10 минут возросло до 25 очков.

В такой ситуации четвертая четверть превращалась в формальность.

Суперлига WINDROSE
Регулярный чемпионат

Киев-Баскет - Прометей 63:90 (10:22, 16:24, 18:23, 19:21)

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В статье: БК Киев-Баскет БК Прометей (Камянское)
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