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Днепр успешно проходит Одессу
Хозяева и близко не подпустили соперника
фото - fbu.ua
Днепр принимал Одессу в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги Windrose.
Команды провели равную первую половину, которую неожиданно выиграли гости. Команда Олега Юшкина ключевой удачный отрезок провела во 2-й десятиминутке, отобрав лидерство на ее экваторе.
Хозяева в этом матче атаковали хуже соперника с дальней дистанции, но немного лучше двигали мяч и значительно лучше били со средней. Получив лидерство на экваторе третьей четверти, Днепр не отдавал его до конца игры - 83:71. Стоит отметить, что подопечные Дмитрия Болдаева выиграли матч во многом благодаря доминированию в краске (44/28), а также благодаря результативной игре игроков, которые вышли со скамейки - 19 очков Боброва стоит отметить отдельно.
Днепр одержал свою 4 победу в 5 матчах, а Одесса потерпела 4 поражения в 6 поединках.
Суперлига Windrose. Регулярный чемпионат
Днепр, СК Шинник
Днепр - Одесса 83:71 (25:21, 16:21, 24:16, 18:13)
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