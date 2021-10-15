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Днепр успешно проходит Одессу

Баскетбол
(1 голосов)

Хозяева и близко не подпустили соперника

Днепр успешно проходит Одессу

фото - fbu.ua

Новина українською

Днепр принимал Одессу в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги Windrose.

Команды провели равную первую половину, которую неожиданно выиграли гости. Команда Олега Юшкина ключевой удачный отрезок провела во 2-й десятиминутке, отобрав лидерство на ее экваторе.

Хозяева в этом матче атаковали хуже соперника с дальней дистанции, но немного лучше двигали мяч и значительно лучше били со средней. Получив лидерство на экваторе третьей четверти, Днепр не отдавал его до конца игры - 83:71. Стоит отметить, что подопечные Дмитрия Болдаева выиграли матч во многом благодаря доминированию в краске (44/28), а также благодаря результативной игре игроков, которые вышли со скамейки - 19 очков Боброва стоит отметить отдельно.

Днепр одержал свою 4 победу в 5 матчах, а Одесса потерпела 4 поражения в 6 поединках.

Суперлига Windrose. Регулярный чемпионат

Днепр, СК Шинник

Днепр - Одесса 83:71 (25:21, 16:21, 24:16, 18:13)

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В статье: БК Днепр БК Одесса
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