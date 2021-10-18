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Финикс подписал с форвардом контракт на 90 миллионов долларов

Баскетбол
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Финалист НБА сохранил ключевого игрока

Финикс подписал с форвардом контракт на 90 миллионов долларов

фото - brightsideofthesun.com

Новина українською

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в Твиттере сообщил, что клуб НБА Финикс Санз заключил с форвардом Микалом Бриджесом четырехлетний контракт на 90 миллионов долларов.

Бриджес в прошлом сезоне сыграл важную роль в прорыве Финикса в плей-офф. В пост-сезоне американец провел 22 матча, набирая в среднем за игру по 11,1 очка, 4,3 подбора и 1,6 передачи.

Всего в НБА за 10 сезона 25-летний баскетболист из Филадельфии провел 227 матчей (10,2 очка, 3,8 подбора и 2,0 передачи в среднем за игру).

Новый сезон в НБА начнется в среду, 20 октября.

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В статье: НБА Финикс Санз
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