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Финикс подписал с форвардом контракт на 90 миллионов долларов
Финалист НБА сохранил ключевого игрока
фото - brightsideofthesun.com
Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в Твиттере сообщил, что клуб НБА Финикс Санз заключил с форвардом Микалом Бриджесом четырехлетний контракт на 90 миллионов долларов.
Бриджес в прошлом сезоне сыграл важную роль в прорыве Финикса в плей-офф. В пост-сезоне американец провел 22 матча, набирая в среднем за игру по 11,1 очка, 4,3 подбора и 1,6 передачи.
Всего в НБА за 10 сезона 25-летний баскетболист из Филадельфии провел 227 матчей (10,2 очка, 3,8 подбора и 2,0 передачи в среднем за игру).
Новый сезон в НБА начнется в среду, 20 октября.
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