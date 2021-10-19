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Клуб украинской Суперлиги подписал экс-центрового Реала
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фото - aba-liga.com
Аутсайдер Суперлиги БК Тернополь договорился о сотрудничестве с 33-летним экс-центровым Реала и сборной Черногории Владимиром Дашичем, сообщает Eurobasket. Подробности контракта неизвестны.
Дашич поиграл в Реале в сезоне 2009-2010, а сборную Черногории представлял на протяжении девяти лет.
В прошлом сезоне опытный бигмен выступал в Даниловграде (Черногория) и Аль-Иттихаде (Саудовская Аравия). В каждом клубе Дашич в среднем за игру собирал по дабл-даблу.
БК Тернополь с показателем 1-6 замыкает турнирную таблицу чемпионата Украины по баскетболу.
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