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Клуб украинской Суперлиги подписал экс-центрового Реала

Баскетбол
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Клуб украинской Суперлиги подписал экс-центрового Реала

фото - aba-liga.com

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Аутсайдер Суперлиги БК Тернополь договорился о сотрудничестве с 33-летним экс-центровым Реала и сборной Черногории Владимиром Дашичем, сообщает Eurobasket. Подробности контракта неизвестны.

Дашич поиграл в Реале в сезоне 2009-2010, а сборную Черногории представлял на протяжении девяти лет.

В прошлом сезоне опытный бигмен выступал в Даниловграде (Черногория) и Аль-Иттихаде (Саудовская Аравия). В каждом клубе Дашич в среднем за игру собирал по дабл-даблу.

БК Тернополь с показателем 1-6 замыкает турнирную таблицу чемпионата Украины по баскетболу.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Тернополь
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