Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сегодня в НБА стартует 76-й сезон в истории лиги
Большой баскетбол возвращается
В ночь со вторника на среду матчами Милуоки – Бруклин и Лейкерс – Голден Стэйт в НБА стартует регулярный чемпионат 76-го сезона в истории лиги.
Главные даты сезона:
20 октября – старт регулярного чемпионата;
20 февраля – Матч всех звезд в Кливленде;
10 апреля – завершение регулярного чемпионата;
12-15 апреля – турнир плей-ин;
16 апреля – 30 мая – плей-офф;
2-19 июня – финал НБА.
У букмекеров главными претендентами на титул считаются Бруклин с Кевином Дюрантом и Джеймсом Харденом, а также Лейкерс, которые в межсезонье добавили к ЛеБрону Джеймсу и Энтони Дэвису Рассела Уэстбрука.
Украина в НБА по-прежнему представлена двумя игроками – Святослав Михайлюк летом подписал двухлетний контракт с Торонто, а Алексей Лень вернулся в Сакраменто.
Официальным транслятором матчей НБА в Украине остается телеканал Setanta Sports.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Шахтер - Реал. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 19 октября 2021
- Бразильцы Шахтера и герой Вереса. Символическая сборная 11-го тура УПЛ по версии UA-Футбол
- Поражение Металлиста, потеря Шахтера, зарплата Петракова. Главные новости за 18 октября
- Леброн Джеймс отреагировал на серию поражений Лейкерс
- Не конец истории. Мауро Икарди пропустил тренировку и прилетел в Милан извиняться перед Вандой. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная девушка Лаутаро Мартинеса не боится демонстрировать формы в соцсетях. ФОТО