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Сегодня в НБА стартует 76-й сезон в истории лиги

Баскетбол
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Большой баскетбол возвращается

Сегодня в НБА стартует 76-й сезон в истории лиги

Новина українською

В ночь со вторника на среду матчами Милуоки – Бруклин и Лейкерс – Голден Стэйт в НБА стартует регулярный чемпионат 76-го сезона в истории лиги.

Главные даты сезона:

20 октября – старт регулярного чемпионата;

20 февраля – Матч всех звезд в Кливленде;

10 апреля – завершение регулярного чемпионата;

12-15 апреля – турнир плей-ин;

16 апреля – 30 мая – плей-офф;

2-19 июня – финал НБА.

У букмекеров главными претендентами на титул считаются Бруклин с Кевином Дюрантом и Джеймсом Харденом, а также Лейкерс, которые в межсезонье добавили к ЛеБрону Джеймсу и Энтони Дэвису Рассела Уэстбрука.

Украина в НБА по-прежнему представлена двумя игроками – Святослав Михайлюк летом подписал двухлетний контракт с Торонто, а Алексей Лень вернулся в Сакраменто.

Официальным транслятором матчей НБА в Украине остается телеканал Setanta Sports.

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В статье: баскетбол НБА
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