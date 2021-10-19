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Филадельфия дисквалифицировала Бена Симмонса

Баскетбол
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Причиной стало его поведение

Филадельфия дисквалифицировала Бена Симмонса

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Разыгрывающий "Филадельфии Сиксерс" Бен Симмонс пропустит матч-открытие нового сезона Национальной баскетбольной ассоциации. Игрок дисквалифицирован на один матч. Об этом на своей странице в "Твиттере" сообщил инсайдер Шэмс Чарания.

Причиной принятия такого решения, по сведениям источника, стало поведение, которое наносит вред команде. Главный тренер "Сиксерс" Док Риверс выгнал Симмонса с тренировки за пассивные действия.

"Я посчитал, что он нам мешает. Он не хотел делать то, что делали все остальные. Я сказал, что ему стоит уйти", – заявил Риверс.

Напомним, по окончании тренировки, которая состоялась сегодня, 19 октября, Симмонс не принял участия в общекомандном похлопывании по рукам и быстро ушёл в раздевалку.

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В статье: Филадельфии Сиксерс
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