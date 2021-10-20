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НБА. Милуоки разбил Бруклин, Лейкерс проиграли Голден Стэйту

Баскетбол
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В НБА стартовал 76-й сезон в истории лиги

НБА. Милуоки разбил Бруклин, Лейкерс проиграли Голден Стэйту

фото - sportsbugz.com

Новина українською

Милуоки – Бруклин 127:104 (37:25, 29:34, 31:26, 30:19)

Лейкерс – Голден Стэйт 114:121 (34:32, 25:21, 26:30, 29:38)

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В статье: НБА Голден Стейт Уорриорз Милуоки Бакс
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