НБА. Милуоки разбил Бруклин, Лейкерс проиграли Голден Стэйту

Милуоки – Бруклин 127:104 (37:25, 29:34, 31:26, 30:19)

Лейкерс – Голден Стэйт 114:121 (34:32, 25:21, 26:30, 29:38)

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