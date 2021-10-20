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Аллей-уп Дэвиса – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты дня в НБА
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-5 моментов первого дня регулярного чемпионата 2021-2022.
На первом месте расположилась комбинация от Лейкерс с передачей Рэджона Рондо и завершением от Энтони Дэвиса.
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