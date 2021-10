Карри оформил первый трипл-дабл с 2016 года

Разыгрывающий Воинов собрал трипл-дабл в первом матче регулярного чемпионата против Лейкерс (121:114) – 21 очко, 10 подборов и 10 передач.

???? 8th career triple-double for Steph ????@StephenCurry30 (21 PTS, 10 REB, 10 AST, 3 STL) powers the @warriors past LAL to open the season! #KiaTipOff21 pic.twitter.com/x9eLCmjJxQ