НБА начала объявлять 75 лучших игроков в истории лиги

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) в честь 75-летнего юбилея представила первую часть списка 75 лучших игроков в истории лиги. Имена остальных 50 человек будут названы 20 и 21 октября.

В первую часть вошли три действующих игрока – лидер Милуоки Яннис Адетокумбо и две звезды из Бруклина Кевин Дюрант и Джеймс Харден.

Первая из трех частей 75 лучших баскетболистов в истории НБА выглядит так:

The first 25 members of the 75th Anniversary Team! #NBA75 pic.twitter.com/WZptqoLJmv