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НБА начала объявлять 75 лучших игроков в истории лиги

Баскетбол
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Есть и действующие баскетболисты

НБА начала объявлять 75 лучших игроков в истории лиги

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) в честь 75-летнего юбилея представила первую часть списка 75 лучших игроков в истории лиги. Имена остальных 50 человек будут названы 20 и 21 октября.

В первую часть вошли три действующих игрока – лидер Милуоки Яннис Адетокумбо и две звезды из Бруклина Кевин Дюрант и Джеймс Харден.

Первая из трех частей 75 лучших баскетболистов в истории НБА выглядит так:

Топ-75 составлена на основании мнений представителей СМИ, действующих и бывших игроков, тренеров, генеральных менеджеров и руководителей клубов.

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В статье: НБА Милуоки Бакс Яннис Адетокумбо
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