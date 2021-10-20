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НБА начала объявлять 75 лучших игроков в истории лиги
Есть и действующие баскетболисты
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) в честь 75-летнего юбилея представила первую часть списка 75 лучших игроков в истории лиги. Имена остальных 50 человек будут названы 20 и 21 октября.
В первую часть вошли три действующих игрока – лидер Милуоки Яннис Адетокумбо и две звезды из Бруклина Кевин Дюрант и Джеймс Харден.
Первая из трех частей 75 лучших баскетболистов в истории НБА выглядит так:
The first 25 members of the 75th Anniversary Team! #NBA75 pic.twitter.com/WZptqoLJmv— NBA (@NBA) October 20, 2021
Топ-75 составлена на основании мнений представителей СМИ, действующих и бывших игроков, тренеров, генеральных менеджеров и руководителей клубов.
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