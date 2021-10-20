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Ягупову включили в список претенденток на звание MVP Евролиги

Баскетбол
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Это уже традиция

Ягупову включили в список претенденток на звание MVP Евролиги

Новина українською

Звезда Фенербахче и сборной Украины Алина Ягупова вошла в топ-10 претенденток на звание самого ценного игрока Евролиги.

Двукратная обладательница награды в рейтинге ФИБА располагается на промежуточном восьмом месте.

Ягупова в двух стартовых матчах регулярного чемпионата Евролиги в среднем за игру набирает по 20,0 очка, 8,5 передачи и 6,0 подбора, а Фенербахче идет в середине турнирной таблицы с показателем 1-1.

Алина Ягупова стала MVP первого тура Евролиги за перформанс в матче с Галатасараем (29+11 передач), но в проигранном поединке с Ланде Баскет набрала всего 11 баллов.

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В статье: Алина Ягупова БК Фенербахче
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