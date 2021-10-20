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В США арестовали экс-игрока НБА
Он вел себя вызывающе
Бывший игрок НБА Делонте Уэст арестован в Бойнтон-Бич (штат Флорида) после попытки сломать дверь в вестибюле полицейского участка, сообщает Wptv.com.
Уэст обвиняется в беспорядочном поведении в состоянии алкогольного опьянения и сопротивлении офицерам полиции при попытке задержания. 38-летний экс-игрок НБА во вторник поздно вечером пришёл под полицейский участок и вёл себя неподобающим образом, выкрикивая ненормативную лексику с банкой пива и бутылкой водки в руках. При задержании Уэста одному из офицеров пришлось применить электрошокер. В полицейском автомобиле Уэст продолжал вести себя агрессивно, выкрикивая ненормативную лексику и непонятные речи. Уэст был освобождён под залог в 5:46 утра в среду. Судебное разбирательство состоится позже.
Уэст был выбран в первом раунде драфта НБА 2004 года и выступал в лиге за «Бостон Селтикс», «Даллас Маверикс» и «Кливленд Кавальерс»
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