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Киев-Баскет одержал тяжелую победу в матче Кубка Европы ФИБА

Баскетбол
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Украинская команда смогла прибавить в концовке матча

Киев-Баскет одержал тяжелую победу в матче Кубка Европы ФИБА

БК Киев-Баскет

Новина українською

Столичный Киев-Баскет одержал непростую победу в Израиле над Хапоэлем Эйлат - 86:78.

Старт поединка отличился осторожной игрой со стороны баскетболистов обеих сторон, но в такой игре лучше себя чувствовали баскетболисты украинской команды. Команды шли нога в ногу до счета 16:16, после чего Киев-Баскет не смог результативно ответить на атаку хозяев и ушли на первый перерыв при счете 21:16.

Вторую четверть лучше начали игроки Хапоэля и выровняли ситуацию, сравняли счет и на большой перерыв команды ушли, когда на табло светились цифры 35:34 в пользу Хапоэля.

В третьей четверти снова Хапоэль удался рывок, в результате которого хозяева получили преимущество и на последний перерыв команды ушли при счете 58:54.

А вот последнюю четверть уже Киев-Баскет вышел вперед 62:58 и заставил наставника хозяев брать тайм-аут. Но это не изменило ситуацию - Киев-Баскет начал попадать из-за периметра и спокойно довел игру до победы.

КУБОК ЕВРОПЫ ФИБА
Группа В. 2 тур

Хапоэль (Эйлат, Израиль) - Киев-Баскет (Украина) 78:86 (21:16, 14:18, 23:20, 20:32)

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В статье: БК Киев-Баскет
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