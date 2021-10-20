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Киев-Баскет одержал тяжелую победу в матче Кубка Европы ФИБА
Украинская команда смогла прибавить в концовке матча
БК Киев-Баскет
Столичный Киев-Баскет одержал непростую победу в Израиле над Хапоэлем Эйлат - 86:78.
Старт поединка отличился осторожной игрой со стороны баскетболистов обеих сторон, но в такой игре лучше себя чувствовали баскетболисты украинской команды. Команды шли нога в ногу до счета 16:16, после чего Киев-Баскет не смог результативно ответить на атаку хозяев и ушли на первый перерыв при счете 21:16.
Вторую четверть лучше начали игроки Хапоэля и выровняли ситуацию, сравняли счет и на большой перерыв команды ушли, когда на табло светились цифры 35:34 в пользу Хапоэля.
В третьей четверти снова Хапоэль удался рывок, в результате которого хозяева получили преимущество и на последний перерыв команды ушли при счете 58:54.
А вот последнюю четверть уже Киев-Баскет вышел вперед 62:58 и заставил наставника хозяев брать тайм-аут. Но это не изменило ситуацию - Киев-Баскет начал попадать из-за периметра и спокойно довел игру до победы.
КУБОК ЕВРОПЫ ФИБА
Группа В. 2 тур
Хапоэль (Эйлат, Израиль) - Киев-Баскет (Украина) 78:86 (21:16, 14:18, 23:20, 20:32)
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