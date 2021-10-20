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Прометей деклассировал одну из лучших венгерских команд в Еврокубке ФИБА
Украинская команда оказалась намного сильнее
Фото: fbu.ua/ Автор - неизвестен
В матче 2 тура группового этапа Прометей деклассировал венгерский Уни Дьор, тем самым поквитавшись с этой командой за поражение в прошлом розыгрыше турнира.
Уже со старта игры действующий чемпион Украины захватил инициативу, выиграв первую 10-минутку с преимуществом в 6 очков.
В дальнейшем команда из Слободского продолжила стремительно набирать обороты. Как результат, к большому перерыву красно-белые увеличили гандикап до +21.
Не изменился рисунок игры и после отдыха, Прометей продолжал наращивать свое преимущество, а Дьор ничего не мог с этим поделать. Финальная сирена зафиксировала крупную победу украинской команды - 83:117.
Еврокубок ФИБА
Дьор, Венгрия
Дьор - Прометей 83:117 (18:24, 10:18, 20:27, 22:28)
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