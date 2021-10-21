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НБА. Денвер обыграл Финикс, уверенные победы Юты и Филадельфии

Баскетбол
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Результаты матчей дня в НБА

НБА. Денвер обыграл Финикс, уверенные победы Юты и Филадельфии

фото - flashscore.com.ua

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Детройт – Чикаго 88:94 (20:14, 24:26, 25:31, 19:23)

Шарлотт – Индиана 123:122 (27:38, 32:37, 33:13, 31:34)

Нью-Йорк – Бостон 138:134 OT (29:35, 25:23, 32:24, 30:34, 12:12, 10:6)

Нью-Орлеан – Филадельфия 97:117 (25:29, 28:24, 17:28, 27:36)

Миннесота – Хьюстон 124:106 (32:21, 40:24, 27:26, 25:35)

Мемфис – Кливленд 132:121 (32:32, 41:29, 21:29, 38:31)

Сан-Антонио – Орландо 123:97 (32:28, 29:21, 33:22, 29:26)

Юта – Оклахома-Сити 107:86 (27:18, 27:24, 29:21, 24:23)

Финикс – Денвер 98:110 (20:26, 38:25, 24:34, 16:25)

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В статье: НБА Юта Джаз Денвер Наггетс
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