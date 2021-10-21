Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Денвер обыграл Финикс, уверенные победы Юты и Филадельфии
Результаты матчей дня в НБА
фото - flashscore.com.ua
Детройт – Чикаго 88:94 (20:14, 24:26, 25:31, 19:23)
Шарлотт – Индиана 123:122 (27:38, 32:37, 33:13, 31:34)
Нью-Йорк – Бостон 138:134 OT (29:35, 25:23, 32:24, 30:34, 12:12, 10:6)
Нью-Орлеан – Филадельфия 97:117 (25:29, 28:24, 17:28, 27:36)
Миннесота – Хьюстон 124:106 (32:21, 40:24, 27:26, 25:35)
Мемфис – Кливленд 132:121 (32:32, 41:29, 21:29, 38:31)
Сан-Антонио – Орландо 123:97 (32:28, 29:21, 33:22, 29:26)
Юта – Оклахома-Сити 107:86 (27:18, 27:24, 29:21, 24:23)
Финикс – Денвер 98:110 (20:26, 38:25, 24:34, 16:25)
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Муки Динамо против Барсы, камбек МЮ имени CR7, Челси теряет форвардов. Главные новости за 20 октября
- Теперь мюнхенская машина переехала орлов. Видеообзор разгрома Бенфики от Баварии
- Выдающийся камбэк. МЮ - Аталанта 3:2. Обзор матча и видео голов
- В НБА судьи начнут выявлять неестественные движения игроков
- За что боролись - на то и напоролись. Мауро и Ванда Икарди расходятся из-за другой женщины. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная девушка Лаутаро Мартинеса не боится демонстрировать формы в соцсетях. ФОТО