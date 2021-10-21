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Сумасшедший данк Моранта – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты дня в НБА
фото - yahoo.com
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов сегодняшнего дня регулярного чемпионата.
На вершине рейтинге расположился аллей-уп от звездного разыгрывающего Мемфиса Джа Моранта в победном матче с Кливлендом.
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