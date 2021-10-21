Джордан, Пиппен и Айверсон вошли в топ-75 игроков в истории НБА

НБА в честь 75-летнего юбилея продолжает называть 75 лучших игроков в истории лиги.

Во второй части списка нашлось место еще одному действующему баскетболисту – разыгрывающему Финикса Крису Полу.

Также в эту часть рейтинга вошли Майкл Джордан, Мэджик Джонсон, Тим Данкан, Скотти Пиппен, Аллен Айверсон и другие.

The next 25 members of the 75th Anniversary Team! #NBA75 pic.twitter.com/hvFGRKJnT1 — NBA (@NBA) October 20, 2021

Первая часть топ-75 игроков в истории НБА

Топ-75 составлена на основании мнений представителей СМИ, действующих и бывших игроков, тренеров, генеральных менеджеров и руководителей клубов.

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