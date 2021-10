Джордан, Пиппен и Айверсон вошли в топ-75 игроков в истории НБА

НБА в честь 75-летнего юбилея продолжает называть 75 лучших игроков в истории лиги.

Во второй части списка нашлось место еще одному действующему баскетболисту – разыгрывающему Финикса Крису Полу.

Также в эту часть рейтинга вошли Майкл Джордан, Мэджик Джонсон, Тим Данкан, Скотти Пиппен, Аллен Айверсон и другие.

The next 25 members of the 75th Anniversary Team! #NBA75 pic.twitter.com/hvFGRKJnT1