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Пустовой неудачно дебютировал за Гран Канарию в Еврокубке
Плохой матч для украинца
фото - fbu.ua
Гран Канария в первом матче группового этапа Еврокубка на домашней арене неожиданно проиграла Цедевите (77:79).
Центровой испанцев Артем Пустовой за 14 минут успел набрать 2 очка (1 из 3 с игры) и собрал 4 подбора. Также в пассиве украинца 5 персональных замечаний.
Шанс реабилитироваться за неудачный старт в Еврокубке у Гран Канарии Артема Пустового будет 26 октября в выездном матче с греческим Промитеасом.
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