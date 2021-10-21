Пустовой неудачно дебютировал за Гран Канарию в Еврокубке

Гран Канария в первом матче группового этапа Еврокубка на домашней арене неожиданно проиграла Цедевите (77:79).

Центровой испанцев Артем Пустовой за 14 минут успел набрать 2 очка (1 из 3 с игры) и собрал 4 подбора. Также в пассиве украинца 5 персональных замечаний.

Шанс реабилитироваться за неудачный старт в Еврокубке у Гран Канарии Артема Пустового будет 26 октября в выездном матче с греческим Промитеасом.

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