  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Пустовой неудачно дебютировал за Гран Канарию в Еврокубке
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пустовой неудачно дебютировал за Гран Канарию в Еврокубке

Баскетбол
(1 голосов)

Плохой матч для украинца

Пустовой неудачно дебютировал за Гран Канарию в Еврокубке

фото - fbu.ua

Новина українською

Гран Канария в первом матче группового этапа Еврокубка на домашней арене неожиданно проиграла Цедевите (77:79).

Центровой испанцев Артем Пустовой за 14 минут успел набрать 2 очка (1 из 3 с игры) и собрал 4 подбора. Также в пассиве украинца 5 персональных замечаний.

Шанс реабилитироваться за неудачный старт в Еврокубке у Гран Канарии Артема Пустового будет 26 октября в выездном матче с греческим Промитеасом.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: баскетбол Артем Пустовой Еврокубок
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...