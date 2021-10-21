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Болиды Формулы-1 раскрасили в цвета клубов НБА
Интересная коллаборация
фото - twitter.com
НБА в честь 75-летнего юбилея объявила о сотрудничестве с Формулой-1.
Две организации будут постепенно публиковать фотографии гоночные болиды, разукрашенных в цвета франшиз лиги.
Первыми на болидах Формулы-1 оказались цвета клубов Центрального и Тихоокеанского дивизионов.
When F1 meets the NBA ????— Formula 1 (@F1) October 20, 2021
To celebrate our return to the USA and the @NBA season tipping off this week, we decked out our 2022 cars in some team-inspired liveries! ????????
Which one is your favourite? More to come this week ????#USGP ???????? #F1 #NBA #NBA75 pic.twitter.com/98Wddfcaq1
October 20, 2021
Стоит отметить, что в 2021 году Формула-1 впервые за два сезона проведет Гран-при США. Гонка пройдет 24 октября в Остине.
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