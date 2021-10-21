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Болиды Формулы-1 раскрасили в цвета клубов НБА

Баскетбол
(1 голосов)

Интересная коллаборация

Болиды Формулы-1 раскрасили в цвета клубов НБА

фото - twitter.com

Новина українською

НБА в честь 75-летнего юбилея объявила о сотрудничестве с Формулой-1.

Две организации будут постепенно публиковать фотографии гоночные болиды, разукрашенных в цвета франшиз лиги.

Первыми на болидах Формулы-1 оказались цвета клубов Центрального и Тихоокеанского дивизионов.

Стоит отметить, что в 2021 году Формула-1 впервые за два сезона проведет Гран-при США. Гонка пройдет 24 октября в Остине.

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В статье: НБА формула-1 Чикаго Буллз
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