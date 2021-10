Болиды Формулы-1 раскрасили в цвета клубов НБА

НБА в честь 75-летнего юбилея объявила о сотрудничестве с Формулой-1.

Две организации будут постепенно публиковать фотографии гоночные болиды, разукрашенных в цвета франшиз лиги.

Первыми на болидах Формулы-1 оказались цвета клубов Центрального и Тихоокеанского дивизионов.

When F1 meets the NBA ????



To celebrate our return to the USA and the @NBA season tipping off this week, we decked out our 2022 cars in some team-inspired liveries! ????????



Which one is your favourite? More to come this week ????#USGP ???????? #F1 #NBA #NBA75 pic.twitter.com/98Wddfcaq1