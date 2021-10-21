Женская сборная Украины по баскетболу назвала состав на матчи квалификации ЧЕ-2023

В ноябре женская национальная сборная Украины стартует в квалификации чемпионата Европы-2023. Команда Срджана Радуловича, которая попала в группу В, в рамках первого игрового окна сыграет два матча.

11 ноября наша сборная будет противостоять Франции. 14 ноября украинская сборная в Хельсинки сыграет против Финляндии.

Тренерский штаб национальной команды Украины определился с расширенным составом сборной Украины на первые матчи квалификации, в который вошли 15 баскетболисток:

Алина Ягупова, Ульяна Дацко, Вероника Любинець, Юлия Мусиенко, Дарья Дубнюк, Владислава Волошина, Анна Рулева, Ольга Дубровина,

Мириам Уро-Ниле, Кристина Филевич, Татьяна Юркевичус, Анастасия Ковтун, Виктория Шматова, Татьяна Гаврильчик, Олеся Малашенко.