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Женская сборная Украины по баскетболу назвала состав на матчи квалификации ЧЕ-2023

Баскетбол
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Они состоятся 11 и 14 ноября

Женская сборная Украины по баскетболу назвала состав на матчи квалификации ЧЕ-2023

Новина українською

В ноябре женская национальная сборная Украины стартует в квалификации чемпионата Европы-2023. Команда Срджана Радуловича, которая попала в группу В, в рамках первого игрового окна сыграет два матча.

11 ноября наша сборная будет противостоять Франции. 14 ноября украинская сборная в Хельсинки сыграет против Финляндии.

Тренерский штаб национальной команды Украины определился с расширенным составом сборной Украины на первые матчи квалификации, в который вошли 15 баскетболисток:

Алина Ягупова, Ульяна Дацко, Вероника Любинець, Юлия Мусиенко, Дарья Дубнюк, Владислава Волошина, Анна Рулева, Ольга Дубровина,

Мириам Уро-Ниле, Кристина Филевич, Татьяна Юркевичус, Анастасия Ковтун, Виктория Шматова, Татьяна Гаврильчик, Олеся Малашенко.

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В статье: женская сборная Украины по баскетболу
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Источник:
ФБУ

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