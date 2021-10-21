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Будивельник в овертайме вырвал победу у Тернополя
Матч получился очень напряженным
Будивельник победил дома в овертайме Тернополь в матче регулярного чемпионата Суперлиги Windrose - 92:90.
Со старта гости пытались ничем не уступать хозяевам. Киевляне все же сумели стартовую четверть выиграть в 5 очков. Однако тернопольци наверстали упущенное во второй четверти и получили на большой перерыв незначительное преимущество в два очка.
После перерыва переменная равновесие в игре держалась большую часть времени третьей четверти. Однако в конце этой части матча хозяева захватили шестиочковый плацдарм запаса на заключительную четверть.
В экстратайм команды вошли без лидеров результативности - по переборам фолов игра досрочно закончилась для Клавелла у хозяев и Дашича у гостей соответственно.
Интрига держалась до последнего, но повезло на последних секундах эмоционального овертайма хозяевам, тернопольци все еще с одной победой.
Суперлига WINDROSE
Регулярный чемпионат
Будивельник - Тернополь - 92:90 ОТ (21:16, 21:28, 21:13, 20:26, 9:7)
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