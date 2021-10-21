Будивельник в овертайме вырвал победу у Тернополя

Будивельник победил дома в овертайме Тернополь в матче регулярного чемпионата Суперлиги Windrose - 92:90.

Со старта гости пытались ничем не уступать хозяевам. Киевляне все же сумели стартовую четверть выиграть в 5 очков. Однако тернопольци наверстали упущенное во второй четверти и получили на большой перерыв незначительное преимущество в два очка.

После перерыва переменная равновесие в игре держалась большую часть времени третьей четверти. Однако в конце этой части матча хозяева захватили шестиочковый плацдарм запаса на заключительную четверть.

В экстратайм команды вошли без лидеров результативности - по переборам фолов игра досрочно закончилась для Клавелла у хозяев и Дашича у гостей соответственно.

Интрига держалась до последнего, но повезло на последних секундах эмоционального овертайма хозяевам, тернопольци все еще с одной победой.

Суперлига WINDROSE

Регулярный чемпионат

Будивельник - Тернополь - 92:90 ОТ (21:16, 21:28, 21:13, 20:26, 9:7)