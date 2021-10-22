  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Карри в первой четверти матча с Клипперс повторил рекорд НБА
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карри в первой четверти матча с Клипперс повторил рекорд НБА

Баскетбол
(1 голосов)

Сумасшедший перформанс

Карри в первой четверти матча с Клипперс повторил рекорд НБА

фото - r6nationals.gg

Новина українською

Разыгрывающий Голден Стэйта Стефен Карри в победном матче с Клипперс (115:113) набрал 45 очков и собрал 10 подборов.

В первой четверти лидер Воинов набрал 25 очков, реализовав 9 из 9 бросков с игры, включая 5 из 5 трехочковых.

Карри стал вторым баскетболистом в истории НБА с такой безупречной статистикой за одну четверть после своего одноклубника Клэя Томпсона.

Стефен Карри в шестой раз в карьере после 33-летия набрал в НБА как минимум 45 очков. Чаще подобное удавалось только Майклу Джордану (11) и Бернарду Кингу (8).

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Стефен Карри Голден Стейт Уорриорз
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...