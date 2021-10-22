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Карри в первой четверти матча с Клипперс повторил рекорд НБА
Сумасшедший перформанс
фото - r6nationals.gg
Разыгрывающий Голден Стэйта Стефен Карри в победном матче с Клипперс (115:113) набрал 45 очков и собрал 10 подборов.
В первой четверти лидер Воинов набрал 25 очков, реализовав 9 из 9 бросков с игры, включая 5 из 5 трехочковых.
Карри стал вторым баскетболистом в истории НБА с такой безупречной статистикой за одну четверть после своего одноклубника Клэя Томпсона.
Stephen Curry reached 25+ points and 5+ threes on 100% shooting from the field in a single quarter for the 2nd time in his career tonight.— NBA (@NBA) October 22, 2021
The only other player to do this is his Splash Brother, Klay Thompson, in 2015. pic.twitter.com/qOLbySRouh
Стефен Карри в шестой раз в карьере после 33-летия набрал в НБА как минимум 45 очков. Чаще подобное удавалось только Майклу Джордану (11) и Бернарду Кингу (8).
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