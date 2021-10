Карри в первой четверти матча с Клипперс повторил рекорд НБА

Разыгрывающий Голден Стэйта Стефен Карри в победном матче с Клипперс (115:113) набрал 45 очков и собрал 10 подборов.

В первой четверти лидер Воинов набрал 25 очков, реализовав 9 из 9 бросков с игры, включая 5 из 5 трехочковых.

Карри стал вторым баскетболистом в истории НБА с такой безупречной статистикой за одну четверть после своего одноклубника Клэя Томпсона.

Stephen Curry reached 25+ points and 5+ threes on 100% shooting from the field in a single quarter for the 2nd time in his career tonight.



The only other player to do this is his Splash Brother, Klay Thompson, in 2015. pic.twitter.com/qOLbySRouh