Представители Евролиги отреагировали на информацию о создании европейского дивизиона НБА

Представители Евролиги подтвердили встречу с руководителями НБА и ФИБА, опровергнув при этом сообщения о создании европейского дивизиона с лучшими клубами континента. Об этом пишет Eurohoops.

Кроме того, утверждается, что президент Евролиги Жорди Бертомеу не получал письма от комиссионера НБА Адама Сильвера с предложением создать новый чемпионат.

Новая европейская лига будет существовать отдельно от американской, но Национальная баскетбольная ассоциация будет её организатором и станет использовать свой бренд.