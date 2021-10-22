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Представители Евролиги отреагировали на информацию о создании европейского дивизиона НБА

Баскетбол
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Представители Евролиги отреагировали на информацию о создании европейского дивизиона НБА

Новина українською

Представители Евролиги подтвердили встречу с руководителями НБА и ФИБА, опровергнув при этом сообщения о создании европейского дивизиона с лучшими клубами континента. Об этом пишет Eurohoops.

Кроме того, утверждается, что президент Евролиги Жорди Бертомеу не получал письма от комиссионера НБА Адама Сильвера с предложением создать новый чемпионат.

Новая европейская лига будет существовать отдельно от американской, но Национальная баскетбольная ассоциация будет её организатором и станет использовать свой бренд.

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