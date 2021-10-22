Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стефен Карри со скамьи запасных реализовал трехочковый
Баскетболист порадовал фанатов
фото - Associated Press
Разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри сумел реализовать фантастический бросок в матче регулярного чемпионата НБА с "Лос-Анджелес Клипперс" (115:113). В концовке третьей четверти мяч вышел в аут, но Карри не растерялся, решив выполнить бросок полукрюком из-за пределов площадки, который достиг цели.
В матче с "Клипперс" Карри записал себе в актив 45 очков (8/12 двухочковых, 8/13 трёхочковых, 5/5 штрафных) и 10 подборов в матче регулярного чемпионата НБА с "Лос-Анджелес Клипперс" (115:113).
Популярное сейчас
- И это не игра слов. Аллегри дал пинок под зад игроку Ювентуса прямо во время дерби
- "Ему нужно зачехлить свое "я". Хацкевич прокомментировал игру Влада Супряги
- Леоненко: Надо позвонить Кендзере. Он знает, где и какое снотворное покупать
- Сегодня в НБА стартует 76-й сезон в истории лиги
- За что боролись - на то и напоролись. Мауро и Ванда Икарди расходятся из-за другой женщины. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная девушка Лаутаро Мартинеса не боится демонстрировать формы в соцсетях. ФОТО