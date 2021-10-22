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Стефен Карри со скамьи запасных реализовал трехочковый

Баскетбол
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Баскетболист порадовал фанатов

Стефен Карри со скамьи запасных реализовал трехочковый

фото - Associated Press

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Разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри сумел реализовать фантастический бросок в матче регулярного чемпионата НБА с "Лос-Анджелес Клипперс" (115:113). В концовке третьей четверти мяч вышел в аут, но Карри не растерялся, решив выполнить бросок полукрюком из-за пределов площадки, который достиг цели.

В матче с "Клипперс" Карри записал себе в актив 45 очков (8/12 двухочковых, 8/13 трёхочковых, 5/5 штрафных) и 10 подборов в матче регулярного чемпионата НБА с "Лос-Анджелес Клипперс" (115:113).

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В статье: Стефен Карри
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