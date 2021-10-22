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Днепр на выезде уступил Николаеву

Баскетбол
(1 голосов)

Хозяева матча уверенно провели матч

Днепр на выезде уступил Николаеву

фото - fbu.ua

Новина українською

Хозяева площадки лучше начали игру, сделав рывок в +5. Но на это днепряне ответили точным броском из-за дуги и постепенно начали выравнивать ход событий на паркете. Впрочем, гости смогли сократить отставание до - 5.

В первой половине второй 10-минутки команда Вецвагарса продолжила увеличивать отрыв. И Днепр быстро взялся наверстывать упущенное и на большой перерыв пошел с отставанием всего в 5 пунктов.

После отдыха, в третьей четверти, рисунок игры особо не изменился. И в заключительном игровом отрезке Николаеву удалось увеличить свое преимущество до 13 очков и торжествовать - 87:74.

Суперлига Windrose
Регулярный чемпионат

Николаев - Днепр 87:74 (25:20, 19:19, 20:19, 23:16)

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В статье: ХК Днепр (Херсон)
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