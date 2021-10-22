Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Днепр на выезде уступил Николаеву
Хозяева матча уверенно провели матч
фото - fbu.ua
Хозяева площадки лучше начали игру, сделав рывок в +5. Но на это днепряне ответили точным броском из-за дуги и постепенно начали выравнивать ход событий на паркете. Впрочем, гости смогли сократить отставание до - 5.
В первой половине второй 10-минутки команда Вецвагарса продолжила увеличивать отрыв. И Днепр быстро взялся наверстывать упущенное и на большой перерыв пошел с отставанием всего в 5 пунктов.
После отдыха, в третьей четверти, рисунок игры особо не изменился. И в заключительном игровом отрезке Николаеву удалось увеличить свое преимущество до 13 очков и торжествовать - 87:74.
Суперлига Windrose
Регулярный чемпионат
Николаев - Днепр 87:74 (25:20, 19:19, 20:19, 23:16)
Популярное сейчас
- Сабо: Я расплакался, когда мне сообщили о смерти Морозова
- Рейтинг клубов УЕФА. Заре нужна еще хотя бы ничья, Динамо и Шахтер только опускаются
- Моуриньо – про 1:6 от Буде-Глимта: Сольбаккен ехал на байке MotoGP, а защитники Ромы – на велосипедах
- В НБА судьи начнут выявлять неестественные движения игроков
- Не конец истории. Мауро Икарди пропустил тренировку и прилетел в Милан извиняться перед Вандой. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная девушка Лаутаро Мартинеса не боится демонстрировать формы в соцсетях. ФОТО