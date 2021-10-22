Днепр на выезде уступил Николаеву

Хозяева площадки лучше начали игру, сделав рывок в +5. Но на это днепряне ответили точным броском из-за дуги и постепенно начали выравнивать ход событий на паркете. Впрочем, гости смогли сократить отставание до - 5.

В первой половине второй 10-минутки команда Вецвагарса продолжила увеличивать отрыв. И Днепр быстро взялся наверстывать упущенное и на большой перерыв пошел с отставанием всего в 5 пунктов.

После отдыха, в третьей четверти, рисунок игры особо не изменился. И в заключительном игровом отрезке Николаеву удалось увеличить свое преимущество до 13 очков и торжествовать - 87:74.

Суперлига Windrose

Регулярный чемпионат

Николаев - Днепр 87:74 (25:20, 19:19, 20:19, 23:16)