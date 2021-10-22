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Харьковские Соколы одержали уверенную победу над Кривбасом

Баскетбол
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Харьковская команда задала тон со старта

Харьковские Соколы одержали уверенную победу над Кривбасом

Новина українською

Кривбасс проиграл дома Харьковским Соколам в матче регулярного чемпионата Суперлиги Windrose - 70:77.

Харьковчане со старта пытались подтвердить верность таких ожиданий. Два стартовых дальние попадания предоставили гостям комфортное преимущество на старте. Команды попеременно вырывались вперед, но окончательно захватить инициативу не могли.

На большой перерыв пять очков преимущества завоевали харьковчане. В составе Соколов тон задавали легионеры - Дэвис, Зечевич, Граф протянул за первую половину границу в 10 набранных очков.

Во второй половине продолжались качели в игровом ритме. Но когда гости добавляли прессинга, защита хозяев давала сбои. В конце концов под занавес поединка харьковчане таки окончательно завладели преимуществом. Поэтому Соколы завоевали пятую победу в восьми матчах. Кривбасс проиграл пятый раз за такое же количество поединков.

Суперлига WINDROSE
Регулярный чемпионат

Кривбасс - Харьковские Соколы - 70:77 (22:21, 17:23, 16:11, 15:22)

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В статье: БК Харьковские Соколы БК Кривбасс
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