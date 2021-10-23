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8 очков Михайлюка помогли Торонто разгромить Бостон

Баскетбол
(1 голосов)

Первая победа украинца с Рэпторс

8 очков Михайлюка помогли Торонто разгромить Бостон

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Торонто благодаря мощной второй половине на выезде неожиданно обыграл Бостон (115:83).

Святослав Михайлюк за 14 минут набрал 8 очков (2 из 5 с игры, 2 из 4 трехочковых, 2 из 2 с линии штрафных), собрал 3 подбора и совершил 3 потери. Показатель полезности украинца составил «+11».

Следующий матч в регулярном чемпионате Торонто проведет 24 октября против Далласа.

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В статье: НБА Торонто Рэпторс
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