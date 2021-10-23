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Лень набрал 8 очков в дебютном матче в сезоне
Алексей вернулся в Сакраменто
Кингз в домашнем матче с Ютой провалили вторую половину и потерпели первое поражение в сезоне (101:110).
Лень получил от тренерского штаба Кингз 22 минуты. За это время Алексей набрал 8 очков (1 из 2 с игры, 6 из 8 с линии штрафных), собрал 4 подбора и совершил 4 персональных замечания.
С украинцем на площадке Сакраменто проиграл Юте 12 очков – это второй худший показатель полезности в команде.
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